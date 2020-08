Detido o pastor que batizou Bolsonaro no rio Jordão

O pastor que batizou o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, no rio Jordão, em Israel, foi detido esta sexta-feira.

Everaldo Dias Pereira é um dos suspeitos de uma operação que levou à suspensão do governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

Ex-feirante e pedreiro, Everaldo Dias Pereira estará envolvido num esquema de desvio de fundos públicos relacionado com pagamentos a fornecedores da área da saúde.

Considerado o padrinho político de Wilson Witzel, o pastor terá comprado em dinheiro vivo um imóvel no valor de 300 mil euros, uma transação que consta no processo e deixou as autoridades em alerta, avança o jornal "Folha de São Paulo".

O governador do estado brasileiro do Rio de Janeiro foi esta sexta-feira suspenso do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STF), devido a uma investigação sobre alegado desvio de fundos na contratação de serviços e material médico para o combate à Covid-19.



Witzel, ex-juiz e governador do Rio de Janeiro desde 2018, foi afastado do cargo por 180 dias por alegada participação em esquemas ilícitos que desviaram recursos da área da saúde durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.