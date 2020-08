Banksy financia navio para resgate de migrantes no Mediterrâneo

O artista de rua britânico Banksy financiou um navio para resgatar migrantes no Mediterrâneo. Na quinta-feira, a embarcação resgatou 89 pessoas das águas.

Batizado em homenagem a "Louise Michel", uma anarquista francesa do século XIX, o navio, decorado com graffiti do artista britânico, partiu no dia 18 de agosto do porto espanhol de Borriana, perto de Valência, segundo o jornal “The Guardian”.

O navio agiu de forma sigilosa e recuperou na quinta-feira 89 pessoas, incluindo 14 mulheres e duas crianças, no Mediterrâneo Central, segundo este jornal, que não especifica a posição exata do barco.

O jornal refere também que o navio está à procura de um porto seguro para desembarcar passageiros ou transferi-los para um navio das guardas costeiras europeias.

O diário publicou várias fotos do barco, pintadas em rosa e branco, com graffiti de Banksy, retratando uma jovem com um colete salva-vidas segurando uma boia em forma de coração.