Alarme em escola de Berlim motiva megaoperação policial

Uma escola de Berlim está debaixo de uma megaoperação da polícia, depois de ter disparado um alarme, às 10h00 desta sexta-feira (menos uma hora em Lisboa).

A operação decorre na Max Taut Schule, onde, de acordo com a imprensa internacional, há estudantes fechados dentro de salas de aula e escondidos em casa de banho.

A situação é divulgada também pela polícia de Belim, no Twitter. De acordo com a publicação, “pouco depois das 10h, um alarme foi acionado no Max Taut Upper School Center em #Rummelsburg. Agentes já estão no local a verificar o motivo do alarme”.