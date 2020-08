INEOS pronta para lutar pela vitória numa Volta a França que pode não chegar a Paris

O diretor técnico da INEOS, Dave Brailsford, assume, sem rodeios, que estão em França "para vencer o Tour". Sem Froome e Geraint Thomas, vencedores de edições anteriores da maior prova de ciclismo do planeta, a equipa apostará tudo numa renovação do título de Egan Bernal.

"Nós já vencemos o Tour muitas vezes e somos ambiciosos, como sempre fomos. Estamos aqui para vencer a Volta a França", disse o "manager" da INEOS, esta sexta-feira, numa videoconferência.

As ausências dos pesos-pesados, Froome e Thomas, fazem com que Bernal seja o líder, sem margem para dúvidas, da equipa. Brailsford não entrou em grandes comentários sobre a opção de não convocar os dois britânicos, dizendo, apenas, que a equipa não olha para o passado e está centrada no futuro.

"O nosso foco está na equipa que temos aqui, que me entusiasma. É uma equipa jovem misturada com corredores muito experientes. Vamos focar-nos no Geraint [Thonas] e no Chris [Froome] no resto da época. Por agora, estamos focados nos que estão aqui e estamos muito confiantes", sublinhou.

A segunda figura da equipa, em França, será Richard Carapaz, equatoriano que venceu a Volta a Itália no ano passado e que é uma reserva de luxo para a INEOS. Kwiatkowski, Castroviejo, Andrey Amador, Luke Rowe, Sivakov e Dylan van Baarle completam o alinhamento de oito que estará à partida, em Nice, este sábado.