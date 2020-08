Brexit e fim do período transitório

A pandemia e todos os problemas (muitos e diversificados) associados ocupam, como é natural, grande parte do espaço mediático e também da atenção, legitimamente preocupada, das pessoas.

Mas não devemos esquecer que, melhor ou pior a vida vai continuando e que há também coisas importantes que vão acontecendo, embora não tenham o impacto mediático da pandemia.

Um exemplo, que é especialmente importante para nós é o das negociações decorrentes do Brexit.

Como se sabe, depois de o Reino Unido sair da União Europeia, foi estabelecido um período transitório destinado à realização de negociações entre o Reino Unido e os 27 estados da União no sentido de se chegar a um acordo de comércio livre que permita regular as relações comerciais entre as duas partes de forma satisfatória.

Esse período transitório está a decorrer e termina no final deste ano. Portanto, até 31 de Dezembro as partes têm de chegar a acordo, sob pena das relações económicas entre a União e o Reino Unido poderem ser fortemente afectadas, uma vez que o comércio, nessa hipótese, se faria segundo as regras gerais de comércio internacional, ou seja de forma menos livre e fácil.

Tanto quanto se sabe, e apesar da pandemia que dificulta obviamente todo o processo, as negociações estão a decorrer e não há para já indicação que não se possa chegar a acordo.

Para Portugal, estas negociações são da maior importância, dado o valor do nosso comércio com o Reino Unido.

Por isso, vamos esperar que as negociações cheguem a bom termo, tanto mais que nesse caso, o resultado poderia facilitar acordos bilaterais Portugal/Reino Undo noutros domínios que são também de grande importância para nós (lembremos, por exemplo o caso do turismo).