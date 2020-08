Santa Clara bate Penafiel no primeiro jogo-treino da pré-época

O Santa Clara venceu o Penafiel, da II Liga, por 4-0, no primeiro ensaio das duas equipas para a época 2020/21, em jogo particular de futebol disputado no estádio 25 de Abril, em Penafiel.

A formação açoriana já vencia ao intervalo, por 1-0, com golo do reforço André Mesquita, contratado ao Marítimo. O resultado foi dilatado no segundo tempo, com tentos dos repetentes Thiago Santana e Carlos Júnior.

Jean Patric, avançado brasileiro que alinhava no Académico de Viseu, do segundo escalão, fixou o resultado final.

Nenhuma das equipas revelou pormenores sobre os jogadores utilizados no seu primeiro ensaio nesta pré-temporada, que, para o Santa Clara, decorre na região do Vale do Sousa, no norte do país, onde deve permanecer até ao dia 5 de setembro.