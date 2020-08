Pedro Proença: "Não podemos ter equipas que não acabam a prova por não pagarem os vencimentos"

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, deixou o aviso em relação a clubes que não cumprem com as suas obrigações financeiras, depois de Aves e Vitória de Setúbal terem sido despromovidos diretamente ao Campeonato de Portugal.

"Infelizmente, o processo pandémico levou a estas dificuldades, o futebol profissional tem uma grandeza diferente. Existe o campeonato desportivo e o campeonato das contas. Estar nas competições profissionais é para quem pode e quem tem um conjunto de responsabilidades. Temos de evitar alguns cenários, não podemos ter equipas que podem não acabar as provas por não pagarem os vencimentos. A credibilidade é dos nossos valores", afirma, à Sport TV.

Em relação à nova época, Proença diz que tudo está preparado para mais uma tempora atípica, devido à Covid-19.

"No que podemos controlar, temos tudo preparado numa época com condicionantes diferentes, mais reduzida no tempo. O processo de retoma no final da época passada deu-nos capacidade de resposta para algo que não estávamos preparados. Ambicionamos recomeçar a I e II ligas num enquadramento diferente, com menos adeptos do que queríamos, mas com vontade de fazer três grandes competições", diz.