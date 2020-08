Paulo Lopo deixa a liderança do Leixões. André Castro é o novo presidente da SAD

O Leixões anunciou, em comunicado, que Paulo Lopo já não é o presidente da SAD, que será sucedido por André Castro na posição, que ocupava até à data a função de diretor-desportivo.



"Paulo Lopo entregou a liderança da Leixões SC – Futebol, SAD a André Castro. Quase a completar quatro anos à frente da sociedade desportiva", pode ler-se, no comunicado do clube.

Em declarações reproduzidas no comunicado, Lopo destaca a evolução financeira do Leixões, desde o momento em que assumiu o cargo até à atualidade, mas acredita que é hora de um novo ciclo no clube.

"Entendo que chegou a hora de passar o testemunho. Fechámos um ciclo. Estes primeiros tempos foram muito difíceis, mas conseguimos reerguer o Leixões em apenas três anos, o que muitos consideravam impossível. O clube estava à beira da falência, desacreditado, carregado de dívidas e é hoje um exemplo em termos financeiros e de gestão desportiva”, realça Paulo Lopo, no momento da passagem de testemunho.

André Castro chegou ao Leixões na última época para assumir o cargo de diretor-desportivo e é o escolhido para suceder a Lopo.

"Vamos preparar-nos para, assim que possível, colocar o Leixões no lugar que merece. Para isso, iremos continuar a promover as excelentes relações atuais com o Clube, integrando, cada vez mais, a sua Direção no projeto do futebol profissional, para que o Leixões possa falar sempre a uma só voz na defesa da nossa instituição e do maior símbolo da nossa cidade”, afirmou.