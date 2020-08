Melhor onze da época dominado pelo FC Porto

A Liga de Clubes anunciou o onze ideal da época 2019/20, com o campeão FC Porto a nomear a lista de clubes mais representados.

Marchesín, Pepe, Alex Telles, Otávio e Jesús Corona são os jogadores do FC Porto escolhidos para o onze.

Braga, com Paulinho e Ricardo Esgaio, e Benfica, com Pizzi e Rúben Dias, são os dois clubes com dois jogadores eleitos, para além de Pedro Gonçalves, do Famalicão, e Taremi, do Rio Ave.

Confira o onze ideal:

Guarda-redes: Augustin Marchesín (FC Porto)

Defesas: Ricardo Esgaio (Braga), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Alex Telles (FC Porto)

Médios: Pedro Gonçalves (Famalicão), Otávio (FC Porto), Pizzi (Benfica)

Avançados: Mehdi Taremi (Rio Ave), Corona (FC Porto) e Paulinho (Braga)