Liga de Clubes elege nova direção. Benfica e Braga terão recusado convite

A eleição da Direção da Liga Portugal para a época 2020-21 ficou definida, esta sexta-feira, após os procedimentos estatutários que decorreram na sede do organismo, no Porto.

Além do Presidente da Liga, Pedro Proença, e do representante da Federação Portuguesa de Futebol, o corpo diretivo mantém as Sociedades Desportivas do FC Porto, Sporting e Rio Ave. Boavista e Farense foram as sociedades cooptadas enquanto representantes da I Liga.

Em representação da II Liga, foram eleitas por unanimidade a UD Oliveirense, o Vilafranquense e o Casa Pia AC.

O jornal O Jogo adianta que Benfica e Braga recusaram o convite para integrar a direção.