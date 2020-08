Leiria aplaude chegada da "final four" da Taça da Liga

O presidente da Associação de Futebol de Leiria (AFL) garante que o estádio local está apto para receber a "final four" da Taça da Liga, até 2023, tal como Bola Branca adiantou esta sexta-feira.

A Cidade do Lis sucede a Braga e será o epicentro das decisões da terceira prova do calendário nacional durante os próximos três anos.



Em Bola Branca também, e numa primeira reação, Manuel Nunes garante um recinto a postos e todas as condições de segurança, em tempos de pandemia, com vista a que a competição se dispute sem sobressaltos.

"A Câmara Municipal de Leiria estará a prever todas as situações para que tudo corra em segurança. Poderá haver alguma alteração em relação ao que está aprovado, mas que a autarquia irá fazer cumprir, no sentido que todos os participantes estejam tranquilos e confiantes. [Há muito sem futebol de ‘primeira’] O estádio está nas condições normais para a prática do futebol profissional. E se faltar alguma coisa tudo será feito para cumprir essas possíveis falhas, que duvido que haja", assegura o dirigente, que se congratula com a escolha agora revelada.

"É uma excelente notícia, resultado de um excelente trabalho da Câmara Municipal de Leiria com a Liga Portugal, de forma a responder à procura da modalidade. É uma região central. Esperamos que tudo corra bem", acredita Manuel Nunes, que promete uma boa receção por parte das gentes leirienses.

"As pessoas de Leiria, da cidade, do concelho e do distrito, são muito aficionadas pelo futebol e irão ver com muito agrado a realização [aqui] desta fase. Por certo, também irá estimular o futebol amador e ser um bom evento para o desenvolvimento económico da região", finaliza.