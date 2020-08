João Paulo Rebelo: "O objetivo é que todos os escalões possam competir"

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, afirmou, em declarações aos jornalistas após o sorteio da Liga, que um dos objetivos próximos é que todas os escalões possam voltar a competir.

"As federações vão ter a capacidade de começar as competições ao nível dos seniores e o objetivo é que todos os escalões possam treinar e competir. O desporto é essencial a cada um de nós e à nossa sociedade. Como todos compreendemos, o contexto em que vivemos é de cautela", afirma.

À semelhança de Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, também o representante do governo admite o cenário do regresso do público às bancadas.

"Espero que a próxima época do futebol profissional seja repleta de fair-play e que se evidencie o futebol mais competitivo e de maior qualidade. Temos tido muitas reuniões, todos temos o objetivo de contribuirmos para a Saúde Pública e para que, com a maior brevidade possível, tenhamos público nas bancadas. Do futebol e de todo o desporto. Mas, todos compreenderão, temos que o fazer com segurança. Com todas as cautelas e cuidado", termina.