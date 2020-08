Impaciênca de Jesus

"Jorge Jesus perde a paciência", escreve o "Record" na manchete desta sexta-feira. Treinador desespera por novos craques a menos de três semanas da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Jesus regressou à Luz com a promessa de ter grande equipa. Indicou apenas duas das seis contratações asseguradas.

O técnico já terá manifestado descontentamento a Luís Filipe Vieira. Reforço do ataque é considerado o mais urgente. Nesse sentido, o jornal indica que o clube chegou a acordo com o Real Madrid. Empréstimo com opção de compra de 18 milhões de euros. Elevado salário do avançado continua a ser o problema. "O Jogo" informa que Mariano quer contrato de 10 milhões.

"A Bola" revela, por outro lado, que Darwin Nuñez está mais perto. Benfica oferece 20 milhões ao Almería pelo ponta de lança uruguaio.

"Zaidu custa quatro milhões", titula "O Jogo". O lateral-esquerdo prepara-se para ser reforço do FC Porto. O valor da transferência está definido. Clubes discutem forma de pagamento. O "Record" conta que o Sporting tentou desviar Taremi do Dragão, com oferta de 1,2 milhões de euros/ano, mas os portistas confiam na palavra do iraniano, que se comprometeu com os campeões nacionais.

De saída de Alvalade está Marcos Acuña e o "Record" informa que o Sevilha está próximo dos 15 milhões de euros pretendidos pelos leões. "A Bola" dá Palhinha como certo no CSKA de Moscovo, por 12 milhões.

O ultimato do Braga ao Sporting, para que efetue o pagamento de Rúben Amorim até 4 de setembro, também está em destaque nos desportivos. Amorim pode custar 16 milhões de euros. Incumprimento não terá consequências esta época.