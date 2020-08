​"Final four" da Taça da Liga em Leiria até 2023

O Estádio Municipal de Leiria vai receber a "final four" da Taça da Liga durante os próximos três anos, apurou Bola Branca.



O anúncio oficial será feito pela Liga Portugal durante o "Kick-Off", evento marcado pelo sorteio das competições profissionais e que está agendado para esta sexta-feira, em Vila Nova de Gaia.

A cidade do Lis sucede a Braga, que acolheu as decisões da Taça da Liga nas últimas três edições.

Leiria, a derradeira fase do modelo 2020/21 da Taça da Liga

Esta será uma época atípica, marcada ainda pelos efeitos da pandemia da Covid-19, pelo que clubes e Liga aprovaram, recentemente, em assembleia-geral, um modelo exclusivamente dedicado a 2020/21.

Assim sendo, apenas oito clubes vão disputar o acesso à "final four".

Estarão apenas em competição os seis primeiros classificados da Primeira Liga após a última jornada de novembro, bem como os dois primeiros classificados da Segunda Liga no mesmo momento.

Ou seja, primeira fase em regime de quartos-de-final, a 16 e 17 de dezembro, com as quatro melhores equipas da Liga a jogarem em casa, seguida da habitual "final four" - meias-finais e final - de 18 a 23 de janeiro de 2021, em Leiria.