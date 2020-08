FC Porto-Braga a abrir, primeiro clássico na quarta jornada. Confira o calendário completo I Liga

O campeonato 2020/21 arranca com a visita do Sporting de Braga até à casa do FC Porto, sendo que o Benfica tem um difícil teste na casa do Famalicão, enquanto que Sporting recebe o Gil Vicente.

O primeiro clássico da época é logo à quarta jornada, visto que o sorteio não permitia clássicos nas três primeiras. FC Porto vai até à casa do Sporting, na quarta ronda.

O FC Porto-Benfica joga-se na 14ª jornada e a 16ª, penúltima ronda, joga-se o Sporting-Benfica.

Confira todo o calendário:





Jornada 1

Famalicão-Benfica



Nacional-Boavista

Santa Clara-Marítimo

Vitória de Guimarães-Belenenses

Moreirense-Farense

FC Porto-Braga

Portimonense-Paços de Ferreira

Sporting-Gil Vicente

Tondela-Rio Ave





Jornada 2

Gil Vicente-Portimonense

Paços de Ferreira-Sporting

Belenenses-Famalicão

Benfica-Moreirense

Boavista-FC Porto

Braga-Santa Clara

Marítimo-Tondela

Farense-Nacional

Rio Ave-Vitória de Guimarães





Jornada 3

Famalicão-Rio Ave

Nacional-Belenenses

Benfica-Farense

Santa Clara-Gil Vicente

Vitória de Guimarães-Paços de Ferreira

Moreirense-Boavista

FC Porto-Marítimo

Portimonense-Sporting

Tondela-Braga





Jornada 4

Gil Vicente-Tondela

Paços de Ferreira-Santa Clara

Belenenses-Moreirense

Boavista-Vitória de Guimarães

Braga-Nacional

Marítimo-Portimonense

Farense-Famalicão

Rio Ave-Benfica

Sporting-FC Porto





Jornada 5

Famalicão-Boavista

Nacional-Paços de Ferreira

Benfica-Belenenses

Santa Clara-Sporting

Vitória de Guimarães-Braga

Moreirense-Marítimo

FC Porto-Gil Vicente

Farense-Rio Ave

Tondela-Portimonense





Jornada 6

Gil Vicente-Vitória de Guimarães

Paços de Ferreira-FC Porto

Belenenses-Farense

Boavista-Benfica

Braga-Famalicão

Marítimo-Nacional

Rio Ave-Moreirense

Portimonense-Santa Clara

Sporting-Tondela





Jornada 7

Famalicão-Marítimo

Nacional-Gil Vicente

Belenenses-Rio Ave

Benfica-Braga

Vitória de Guimarães-Sporting

Moreirense-Paços de Ferreira

FC Porto-Portimonense

Farense-Boavista

Tondela-Santa Clara





Jornada 8

Gil Vicente-Rio Ave

Paços de Ferreira-Famalicão

Boavista-Belenenses

Braga-Farense

Santa Clara-FC Porto

Marítimo-Benfica

Portimonense-Nacional

Sporting-Moreirense

Tondela-Vitória de Guimarães





Jornada 9

Famalicão-Sporting



Nacional-Santa Clara

Belenenses-Braga

Benfica-Paços de Ferreira

Vitória de Guimarães-Portimonense

FC Porto-Tondela

Farense-Marítimo

Rio Ave-Boavista





Jornada 10

Gil Vicente-Benfica

Paços de Ferreira-Boavista

Braga-Rio Ave

Santa Clara-Vitória de Guimarães

Marítimo-Belenenses

FC Porto-Nacional

Portimonense-Famalicão

Sporting-Farense

Tondela-Moreirense





Jornada 11

Famalicão-Gil Vicente

Nacional-Tondela

Belenenses-Sporting

Benfica-Portimonense

Boavista-Braga

Vitória de Guimarães-FC Porto

Moreirense-Santa Clara

Farense-Paços de Ferreira

Rio Ave-Marítimo





Jornada 12

Gil Vicente-Belenenses

Paços de Ferreira-Rio Ave

Santa Clara-Benfica

Vitória de Guimarães-Nacional

Marítimo-Boavista

FC Porto-Moreirense

Portimonense-Farense

Sporting-Braga

Tondela-Famalicão





Jornada 13

Famalicão-FC Porto

Nacional-Sporting

Belenenses-Paços de Ferreira

Benfica-Tondela

Boavista-Santa Clara

Braga-Marítimo

Moreirense-Vitória de Guimarães

Farense-Gil Vicente

Rio Ave-Portimonense





Jornada 14

Gil Vicente-Marítimo

Paços de Ferreira-Braga

Nacional-Moreirense

Santa Clara-Famalicão

Vitória de Guimarães-Farense

FC Porto-Benfica

Portimonense-Belenenses

Sporting-Rio Ave

Tondela-Boavista





Jornada 15

Famalicão-Vitória de Guimarães

Belenenses-Tondela

Benfica-Nacional

Boavista-Sporting

Braga-Gil Vicente

Marítimo-Paços de Ferreira

Moreirense-Portimonense

Farense-FC Porto

Rio Ave-Santa Clara





Jornada 16

Gil Vicente-Paços de Ferreira

Nacional-Famalicão

Santa Clara-Belenenses

Vitória de Guimarães-Marítimo

Moreirense-Braga

FC Porto-Rio Ave

Portimonense-Boavista

Sporting-Benfica

Tondela-Farense





Jornada 17

Famalicão-Moreirense

Paços de Ferreira-Tondela

Belenenses-FC Porto

Benfica-Vitória de Guimarães

Boavista-Gil Vicente

Braga-Portimonense

Marítimo-Sporting

Farense-Santa Clara

Rio Ave-Nacional