Clubes sem acordo para testagem no futebol. Nova reunião na próxima semana

Os clubes da I e II Ligas estiveram reunidos, com a presença de elementos das equipas médicas, esta sexta-feira, por videoconferência, para discutir a regularidade da testagem aos jogadores, sem um consenso entre os emblemas.

Depois da norma da Direção-Geral da Saúde, que retira a obrigatoriedade da testagem de jogadores, a Liga de Clubes discute com os clubes qual será a norma na testagem para a nova temporada. O campeonato regressou, na última temporada, com uma política rígida de testes, 24 horas antes de todos os jogos e com regras apertadas de conduta para os jogadores.

No entanto, uma testagem tão frequente acarreta pesados encargos económicas, pelo que é possível que exista uma regra de testagem diferente na II Liga, divisão em que os clubes têm menor poder económico.

Os clubes não chegaram a um consenso, sendo que há emblemas que defendem uma testagem igual à da última temporada, semanalmente, enquanto que outros propuseram uma menor carga de testes. Os clubes voltam a reunir na próxima semana.

Caso a norma definida seja inferior a testes semanais, há clubes que deverão continuar a manter os seus processos de testagem semanal.

O campeonato da I Liga arranca a 20 de setembro. Antes, arranca a II Liga, no fim-de-semana de 12 e 13 de setembro.