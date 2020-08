Brincadeira e provocação. Paços de Ferreira anuncia calendário de forma original

O Paços de Ferreira ilustrou o calendário da temporada 2020/21 de forma original, com um vídeo para cada uma das equipas que vai defrontar na nova temporada.

Com grande destaque para a mascote, o castor, o emblema pacense faz algumas brincadeiras e provocações aos rivais para a temporada, com recurso aos símbolos e particularidades de cada um dos clubes, desde o nevoeiro da Choupana, casa do Nacional, à francesinha da cidade do Porto, a "pantera" do Boavista dominada e as vacas dos Açores.

O Paços de Ferreira inicia a sua segunda época seguida na I Liga contra o Portimonense e fecha o campeonato frente ao Tondela.

Confira o original vídeo do Paços de Ferreira