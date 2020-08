Oficial. Thiago Silva é jogador do Chelsea

O Chelsea confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Thiago Silva, central que terminou contrato com o PSG e era um jogador livre. Prestes a completar 36 anos, o internacional brasileiro, que passou pela equipa B do FC Porto em 2004, assina por uma temporada pelo Chelsea, com outra de opção.

"Estou muito feliz por assina pelo Chelsea. Estou encantado por fazer parte da equipa entusiasmante que o Frank Lampard está a construir para a próxima época. Estou aqui para lutar por títulos", disse o jogador, em declarações publicadas no site do clube londrino.

Pretendido por outros grandes da Europa, entre os quais o Milan, equipa que representou durante três épocas antes de rumar a Paris, Thiago Silva optou pela primeira experiência na liga inglesa.

O defesa chega a Londres depois de sete títulos de campeão francês, em oito anos de PSG. Milan, Fluminense, Dínamo Moscovo, Porto B, Juventude e RS FC foram os outros clubes pelos quais atuou.