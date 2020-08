Crystal Palace paga 18 milhões de euros por Eberechi Eze

O Cyrstal Palace anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Eberechi Eze ao Queens Park Rangers, para as próximas cinco temporadas. O médio-ofensivo, de 22 anos, custou, de acordo com a imprensa inglesa, 18 milhões de euros ao clube da Premier League.

Há ainda 4,5 milhões que o QPR poderá receber de bónus, caso Eze cumpra objetivos assinados no contrato.

Internacional sub-21 pela Inglaterra, o jogador, que também nacionalidade nigeriana, fez 14 golos, em 48 jogos, pelo Queens Park Rangers, na época passada, no Championship. Foi eleito o jogador do ano pelos adeptos do QPR.

Eberechi Eze tornar-se na terceira contratação mais cara da história do Palace, atrás de Benteke e Sakho, contratados ao Liverpool. O ponta de lança custou em 2016 cerca de 31 milhões de euros; o central, em 2017, custou cerca de 28 milhões.