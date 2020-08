Barcelona terá tentado trocar Griezmann por João Félix

O Barcelona terá proposto ao Atlético de Madrid a troca de Griezmann por João Félix. De acordo com jornal "Marca", o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, reuniu com os dirigentes do Atlético, poucos dias depois da derrota pesada (8-2) frente ao Bayern Munique, em Lisboa, na final a oito da Liga dos Campeões.

A intenção dos catalães passa por baixar a massa salarial do clube, que representa mais de 80% da despesa anual. Griezmann recebeu 18 milhões de euros na primeira época no Camp Nou, mas o contrato prevê um aumento progressivo do valor que resulta em 21 milhões de euros, em média, por cada ano de contrato.

João Félix, que custou 126 milhões de euros ao Atlético, tem um ordenado de 3,5 milhões, que também vai aumentando ao longo dos sete anos de contrato.

O Barcelona pretendia a troca direta - há um ano pagou 120 milhões de euros por Griezmann, ao Atlético -, conseguindo um corte substancial na despesa mensal com vencimentos.