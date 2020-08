Trabalhadores independentes com “luz verde” para pedir segundo apoio

A partir de setembro, os trabalhadores a recibos verdes vão poder pedir à Segurança Social um segundo apoio à redução de atividade.

De acordo com o jornal “Público”, que cita o gabinete da ministra do Trabalho, os trabalhadores independentes que continuem a enfrentar uma quebra na atividade acima dos 40%, vão poder contar com uma nova prestação fixa de cerca de 439 euros mensais.

O mesmo gabinete ministerial confirma que os trabalhadores independentes que só puderam beneficiar do apoio extraordinário à redução da atividade a partir de abril continuam a poder aceder a essa medida em setembro (a pagar em outubro) e assim sucessivamente para quem só acedeu em maio, junho ou julho, até se perfazer os seis meses máximos de duração.

Segundo o jornal, o apoio está anunciado desde início de junho e está publicado em Diário da República há mais de um mês, mas o site da Segurança Social é omisso em relação a ele, o que também dificulta que os trabalhadores percebam como é que estes dois apoios se conciliam.