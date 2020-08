Governo investiu mais 361 milhões no SNS e pagamentos em atraso caíram 55%

O Governo investiu mais 361 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde (SNS) até julho, comparando com valores registados nos primeiros sete meses de 2019. A informação foi avançada nesta sexta-feira pela secretária de Estado da Saúde.

Divulgando os mais recentes números da Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS) sobre a execução orçamental no setor da saúde, Jamila Madeira revelou que do total investido, houve mais:

165 milhões de euros investidos em pessoal

48 milhões em produtos farmacêuticos

48,7 milhões em material de consumo clínico

52,4 milhões em produtos vendidos por farmácias, “para o SNS se adaptar à nova realidade”

90,9 milhões de euros em investimento no cumprimento do plano de melhoria de resposta do Serviço Nacional de Saúde

“Todos estes números acontecem ao mesmo tempo que o SNS consegue reduzir, para o número mais baixo dos últimos 10 anos, o volume de pagamentos em atraso, reduzindo para menos 311 milhões de euros – ou seja, menos 55% do que o valor em período homólogo”, destacou ainda a governante, durante a conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica portuguesa no âmbito da pandemia de Covid-19.

A secretária de Estado Adjunta e da Saúde enalteceu o esforço feito “ao longo de muitos meses”, quer em recursos humanos quer em equipamentos, como ventiladores”.

“É um esforço financeiro que o país não podia deixar de fazer nos serviços de saúde” sublinhou, garantindo que “este é o caminho que queremos continuar a fazer, com criteriosos requisitos na gestão de recursos”.

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha dado conta, na conferência que se seguiu à reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos, que o Governo tinha feito, “no início deste ano, o maior reforço de sempre na dotação inicial do SNS”, com 900 milhões de euros”, valor a que foram acrescentados 500 milhões de euros com o Orçamento Suplementar.