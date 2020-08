Calado pede avançado que “dê pesadelos na noite anterior” aos adversários

Benfica precisa de um avançado que "meta respeito". Jorge Jesus espera por mais reforços para o plantel do Benfica e o universo encarnado deseja o mesmo, mais um jogador para o meio campo, mas principalmente para o ataque, é de um goleador de nível mundial por quem muitos suspiram, depois de gorada a possibilidade Cavani.

José Calado, antigo médio dos encarnados, partilha da opinião de que falta na equipa benfiquista um “box-to-box”, mas acima de tudo alguém no ataque que “meta respeito”.

“Alguém para quem os defesas olhem e comecem logo a pensar ou estejam já a sonhar, ou a ter pesadelos no dia anterior, porque vão ter que jogar contra ele e vão ter que o marcar”, afirma o ex-internacional português.

O antigo médio quer, como diz, “um mega craque”, exemplificando com Ronaldo, Messi, Suarez ou Lewandowski, jogadores que podem ter um dia menos bom, mas só com a presença em campo deixa as “defesas de sobreaviso”.

Calado quer um “Benfica a dar cartas a nível interno”, mas não se fica por aqui, sublinhando que “a grande aposta tem de ser a nível europeu”. Os últimos anos têm sido fracos nas competições europeias, com perda de “muitos milhões na Champions”.

As águias depois de uma época desastrada estão a “preparar uma equipa de futuro, ganhadora” e capaz de em Portugal “conquistar tudo”.

Olhando para os adversários, José Calado retira o Sporting da equação título, embora com os meios que terá vaticine que Rúben Amorim fará “uma boa equipa” de olhos postos num lugar de Liga dos Campeões. Sobre o atual campeão nacional, o FC Porto, o ex-jogador espera um rival “forte” e capaz de como sempre “lutar até final” dos jogos pelos 3 pontos.

Com a nova temporada a dar os seus primeiros passos, os clubes vão arrumando a casa e as seleções preparam-se também para voltar a competir.

Zivkovic já deixou a Luz. “O Benfica fez o que tinha a fazer”, segundo o antigo médio este era um assunto “pendente à demasiado tempo”. Calado lembra que a continuidade do sérvio seria contraproducente, pois iria “usufruir de um ordenado principesco” e sem ser opção para Jorge Jesus.

Sobre os convocados de Fernando Santos, só Rúben Dias foi chamado do plantel encarnado. Pizzi e Rafa ficam de fora, com o nº21 a não constituir surpresa mesmo depois de ter feito mais uma temporada onde foi dos melhores marcadores e o médio mais influente com assistências para golo.

Calado não está surpreendido, explicando que Pizzi não fez “um bom final de campeonato” e com “muitos e bons jogadores” debaixo de olho do selecionador, o médio das águias falha os próximos compromissos com Croácia e Suécia, de apuramento para a Liga das Nações.