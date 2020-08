Morreu o pintor Nikias Skapinakis. Marcelo reage à perda de um “oposicionista livre”

Anteriormente, em 1985, o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, também em Lisboa, mostrou uma exposição antológica da sua pintura, completada com uma retrospetiva da obra gráfica e guaches na Sociedade Nacional de Belas Artes.

No passado mês de julho, a Galeria Fernando Santos, no Porto, inaugurou uma exposição de obras inéditas de Nikias Skapinakis, sobre o tema da paisagem, com o lançamento do livro "Nikias Skapinakis - paisagens [landscapes]", de Bernardo Pinto de Almeida, numa edição conjunta com a Documenta.

A "história em imagens" de um oposicionista do regime

O Presidente da República já reagiu à morte do pintor. Na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa considerou Nikias Skapinakis um "oposicionista do regime", que contou uma "história em imagens do Portugal contemporâneo".

"Podemos fazer, através de muitos dos seus trabalhos, uma história em imagens do Portugal contemporâneo", sublinha o chefe de Estado, acrescentando que "foi um amigo próximo", com quem teve o "gosto e a honra de partilhar ideias ao longo de muitos anos".

Marcelo refere-se ainda ao pinto como "um autor emblemático da nossa pintura e artes visuais", “amigo de escritores, oposicionista ao regime, homem culto e elegante, cosmopolita e livre".

"Das capas de livros de Aquilino e Nemésio aos painéis da Brasileira do Chiado, do encontro entre três mulheres voluntariosas (Natália Correia, Fernanda Botelho e Maria João Pires) à arte pública no metropolitano de Lisboa e a uma homenagem à bandeira nacional, Nikias retratou com maestria o seu e o nosso tempo. Mas também pintou o seu imaginário: naturezas mortas, séries mitológicas, quartos inventados, jogos com a publicidade, exultações cromáticas ou eróticas e algumas melancolias", adianta a nota no site da Presidência.

Além da pintura a óleo, como atividade dominante, Nikias Skapinakis dedicou-se à litografia, serigrafia e ilustração de livros.