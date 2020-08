Oficial. Sporting empresta Battaglia ao Alavés

O Deportivo Alavés confirmou, esta quinta-feira, a contratação, por empréstimo do Sporting, de Rodrigo Battaglia. O clube espanhol fica com uma cláusula de opção de compra sobre o passe do médio do Sporting, no valor de 5 milhões de euros, que pode acionar no final da temporada.

Battaglia, de 29 anos, já se tinha despedido dos adeptos do Sporting na noite de quarta-feira. "Obrigado a todos os sportinguistas por estes três anos cheios de intensidade. Tive a oportunidade de ganhar títulos, jogar a Liga dos Campeões e chegar à minha seleção", escreveu, numa publicação no Instagram.