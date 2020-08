Igrejas europeias celebram o "Tempo da Criação" em espírito ecuménico

O Dia da Criação é celebrado a 1 de Setembro e a partir dessa data´, até ao dia 4 de Outubro, os cristãos são convidados a viver o "Tempo da Criação".

O Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE) e a Conferência das Igrejas Europeias (CEC) convidam a celebrar este "Tempo da Criação" e encorajam os membros das Igrejas na Europa a "reconhecerem estes dias como uma ocasião para celebrar a riqueza da nossa fé como uma expressão para proteger nossa Casa Comum”.

Na sua Declaração Conjunta por ocasião desta iniciativa, os presidentes da CCEE e da CEC, respetivamente, o cardeal Angelo Bagnasco e o reverendo Christian Krieger, convidam "os responsáveis pelas comunidades cristãs, os cristãos europeus, as paróquias, as comunidades eclesiais e todas as pessoas de boa vontade a prestar atenção ao tempo da Criação e a vivê-lo com espírito ecuménico, unidos na oração e na ação”.

Consideram que "o impacto da pandemia força-nos a levar a sério a necessidade de vigilância e a necessidade de condições de vida sustentáveis em todo o planeta. Isso é ainda mais importante quando se considera a devastação ambiental e a ameaça das mudanças climáticas”.

Os presidentes do Conselho das Conferências Episcopais da Europa e da Conferência das Igrejas Europeias salientam que a pandemia da Covid-19 “revelou o quão profundamente o globo está interconectado” e percebeu-se, “mais do que nunca”, que as pessoas não estão isoladas “umas das outras e que as condições relacionadas com a saúde e o bem-estar são frágeis”.

Quanto ao tema para este ano "Jubileu pela Terra", os promotores reconhecem que este conceito de jubileu "está enraizado na Bíblia" e sublinham que deve existir "um equilíbrio justo e sustentável entre as realidades sociais, económicas e ecológicas”, lê-se no documento conjunto.

Explicam ainda que a lição do conceito bíblico de jubileu aponta para “a necessidade de restaurar o equilíbrio nos próprios sistemas de vida, afirmando a necessidade de igualdade, justiça e sustentabilidade”, confirmando a necessidade de uma “voz profética em defesa da Casa Comum”.

Nesta declaração, estes dois responsáveis lembram que o 'Tempo da Criação' remonta às raízes da fé cristã. E dizem, que "a criação é um presente de Deus para a humanidade e para todos os seres vivos”

Citando a "Encíclica Laudato Si", do Papa Francisco, sublinham que o "desafio urgente de proteger a nossa Casa Comum inclui a preocupação de reunir toda a família humana para procurar um desenvolvimento sustentável e integral".