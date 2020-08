Fiéis voltam a estar presentes nas audiências gerais do Papa

O Papa Francisco vai voltar a ter a participação de peregrinos nas habituais Audiências gerais que decorrem no Vaticano todas as quartas-feiras, informou hoje a Prefeitura da Casa Pontifícia.

Estes encontros não serão nem na Praça de São Pedro, nem na Sala Paulo VI, mas no Pátio de São Dâmaso no Palácio Apostólico, que é um espaço ao ar livre, informa este comunicado. Refira-se que este é o local onde a Guarda Suíça faz juramento.

Depois de quase 6 meses suspensas, a próxima Audiência será no dia 2 de setembro, com início às 9h30, cumprindo "as indicações de saúde das autoridades" em relação à pandemia da Covid-19.

A Prefeitura informa ainda que "a participação será aberta a todos que desejarem, sem a necessidade de bilhetes".