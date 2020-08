Luís Gonçalves e Vítor Baía propostos para passar a administradores da SAD

O FC Porto anunciou, em comunicado, que vai propor a passagem de Luís Gonçalves e Vítor Baía para a função de administradores da SAD.

Luís Gonçalves ocupava, até à data, a função de diretor-geral para o futebol, e Vítor Baia é vice-presidente do clube, integrando a direção depois das últimas eleições do clube.

Manuela Aguiar, Rita Moreira e Cristina Azevedo serão propostas para administradoras não executivas e serão as primeiras mulheres no Conselho de Administração da SAD do FC Porto.



Desde 1 de janeiro, a lei exige que as empresas cotadas em bolsa tenham, pelo menos, 33,3% de administradores de um género sub-representado.

A Assembleia Geral Ordinária da SAD do FC Porto vai realizar-se no dia 17 de setembro (quinta-feira), a partir das 15h30, no Auditório do Estádio do Dragão.