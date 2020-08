Guilherme Aguiar aconselha FC Porto a negociar Marega

O antigo dirigente do FC Porto, José Guilherme Aguiar, aconselha a SAD a ouvir propostas por Marega, caso o maliano não pretenda renovar contrato, como relata o jornal "A Bola", esta quinta-feira.

O avançado tem vínculo até junho de 2021 e, se não renovar, sai a custo zero no fim da época, como aconteceu com Herrera e Brahimi.

Para José Guilherme Aguiar a sair dessa forma mais vale rentabilizar a transferência, o que seria bom para o clube e para o jogador.

"O Marega tem o seu comportamento, a sua maneira de ser. Ou fica no FC Porto com a cabeça tranquila, renovando o contrato, ou perderá grande parte da produtividade e empenho que sempre tem demonstrado, mesmo quando não era um jogador de reconhecida classe e categoria, como agora é. Constatada que seja a impossibilidade de renovação, é preferível tentar rentabilizar a transferência do Marega. Bons jogadores não faltarão ao FC Porto", referiu o antigo dirigente portista, em entrevista a Bola Branca.

Quanto ao avançado Mehdi Taremi, as negociações como o Rio Ave ainda não estão fechadas, mas é praticamente certo que o iraniano será reforço para Sérgio Conceição.

José Guilherme espera para ver se Taremi se adapta ao FC Porto, depois de ter feito uma primeira época de sucesso no futebol português.



"No Rio Ave, mostrou ser um excelente jogador, com boas qualidades físicas e técnicas. É muito rápido e foi de grande utilidade na sua equipa. As minhas dúvidas têm a ver com a mudança de estilo de jogo, porque o FC Porto não é uma equipa de contra-ataque mas sim de pressão permanente na linha da frente e resta saber se o Taremi dará conta do recado. Mas essa interrogação não tem só a ver com o Taremi, mas com todos os jogadores que mudam de equipa", concluiu.