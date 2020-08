FC Porto continua trabalhos de pré-época

O FC Porto continua a preparar a nova temporada, tendo realizado mais uma sessão de treino na manhã desta quinta-feira.

Sérgio Conceição conta com 28 atletas para os trabalhos de pré-época.

Zé Luís continua em isolamento, depois de ter estado em contato com um caso positivo de Covid-19, Shoya Nakajima segue afastado do grupo e Marcano recupera da grave lesão no joelho.

O FC Porto volta a trabalhar na sexta-feira, com uma dupla sessão de treinos, uma às 10h30 e outra às 16h00.