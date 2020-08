OE 2021: Marcelo "não vai alinhar em crises políticas"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que não vai alinhar em crises políticas, numa altura em que os partidos vão começar a negociar o Orçamento do Estado (OE) para 2021.

Marcelo Rebelo de Sousa avisa que não pretende dissolver a Assembleia da República no curto prazo de que dispõe, uma vez que há eleições presidenciais em janeiro de 2021.

“A necessidade de haver diálogo entre os partidos. O Presidente da República não vai alinhar em crises políticas. Desenganem-se os que pensam que, se não houver um esforço de entendimento, que vai haver dissolução do Parlamento no curto espaço de tempo que o Presidente tem pela frente para isso, que é até 8 de setembro", disse Marcelo Rebelo de Sousa à margem de uma visita à Feira do Livro de Lisboa.

Para o Presidente da República, uma crise política no curto prazo "seria uma aventura”, numa altura em que o país e o mundo sofrem com os efeitos económicos e sociais da pandemia de Covid-19.

“Em cima da crise da saúde e da crise económica, uma crise política, era a aventura total”, adverte o chefe de Estado.