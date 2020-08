Transportes. Rui Moreira pediu reforço da oferta da STCP para dar resposta ao aumento da procura

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, explicou esta quinta-feira aos sindicatos da STCP que pediu o reforço transitório da oferta como resposta à pressão adicional do regresso às aulas e ao trabalho para muitos portuenses.

Na página sua oficial, o município refere que no encontro solicitado pelas organizações de representação dos trabalhadores da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP), o autarca fez o enquadramento dos motivos que o levaram a propor o reforço transitório das linhas e horários explorados pela STCP na cidade e que será efetivo a partir do final do próximo mês.

Na nota, a autarquia salienta que a medida, com caráter urgente e temporário, tem o objetivo de responder ao aumento da procura dos serviços da transportadora, que se encontra atualmente nos 70%, em comparação com o registado no ano passado.

A recuperação muito rápida da procura foi aliás o que levou o município a agir, por antecipação, "de forma a preparar o sistema de transportes que serve a cidade para a pressão adicional do final do verão e das férias escolares, com o consequente regresso às aulas e ao trabalho para muitos portuenses", salienta o município.

Este reforço permitirá mitigar os riscos de utilização do transporte público, tendo em conta a situação pandémica, uma vez que "torna possível que seja cumprida a lotação máxima estipulada dos veículos" garantindo, ao mesmo tempo, as condições de segurança, quer dos clientes, quer dos motoristas.

Com mais autocarros ao serviço, explica a autarquia, será possível diminuir o intervalo de passagem dos veículos, reduzindo a pressão da procura crescente.

O encontro serviu ainda para o município e as organizações de representação dos trabalhadores da STCP trocarem impressões quanto às expetativas que têm para a empresa, cuja visão de futuro, entende a Câmara do Porto passa pelo reforço geral da oferta, com a contratação de mais motoristas e a aquisição de veículos, a avançar quando a intermunicipalização da STCP, atualmente em análise pelo Tribunal de Contas, tenha luz verde.

Segundo o município, a Comissão de Trabalhadores da STCP, Sindicato Nacional dos Motoristas, Associação Sindical de Motoristas de Transportes Coletivos do Porto, Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Afins e Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto, presentes na reunião, explicaram ainda a Rui Moreira as suas principais preocupações, reiterando as suas reivindicações em termos remuneratórios e de condições de trabalho.

Dando boa nota do que os representes dos trabalhadores expuseram, o presidente da Câmara do Porto "prometeu, dentro do que são as boas relações e trabalho conjunto com a STCP como um todo, colaborar para encontrar solução para alguma das reivindicações, na esfera de competências municipal".

A STCP retoma a 14 de setembro os 100% da oferta existente antes da pandemia de covid-19, mantendo a lotação de dois terços em cada autocarro, foi hoje divulgado.

"No dia 14 de setembro, data que marca o início do ano letivo 2020/2021, passa a vigorar o horário Normal, à semelhança ao que acontecia na fase de pré-pandemia, com a oferta da operadora de transportes públicos a ser retomada para os 100%", revela a empresa, em comunicado.

Na mesma data, começa o prolongamento de horário da Linha 204 (Hospital de São João-Foz), "que passa a ter viagens noturnas todos os dias entre as 21:00 e as 24:00", com vista a "beneficiar a mobilidade entre os polos universitários da Asprela, Campo Alegre e Foz" e criando "maior acessibilidade no período noturno ao Hospital de S. João".

Relativamente à próxima segunda-feira, e até ao dia 13 de setembro (inclusive), a rede STCP opera "de acordo com o horário de Férias Escolares", tal como foi "praticado nos anos anteriores durante a primeira quinzena de setembro".