PJ deteve homem desempregado de 42 anos suspeito de atear fogo florestal em Coimbra

Um homem de 42 anos, desempregado, foi detido por suspeita da prática de um crime de incêndio florestal ocorrido na segunda-feira à tarde na cidade de Coimbra, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

"O suspeito, presumindo-se que com uso de chama direta, ateou um incêndio em zona de terreno inculto, povoado com mato, pinheiro e árvores, próximo de habitações, dentro da zona urbana da cidade de Coimbra, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros", refere a Diretoria de Coimbra, em comunicado.

Segundo a nota, a atuação do suspeito colocou em perigo habitações, assim como a integridade física e a vida de pessoas.

Na detenção do suspeito, a PJ contou com a colaboração da PSP de Coimbra e do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural do Centro.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.