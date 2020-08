Covid-19 na Comporta. 22 infetados em surto que começou em dois restaurantes

Os dois restaurantes que fecharam portas situam-se na freguesia do Carvalhal, concelho de Grândola. Foram encerrados no espaço de uma semana : um no dia 20 e outro na quarta-feira, dia 26.

“Todos os dias descobrimos contactos que foram ocultados no primeiro inquérito. Estamos em contacto permanente com as pessoas positivas e contactos de alto risco e todos os dias temos surpresas”, aponta.

O surto “foi espoletado por um caso positivo, diagnosticado na última quinta-feira [20 de agosto], entre os funcionários dos estabelecimentos, pertencentes ao mesmo proprietário”, afirma o delegado de saúde de Grândola, referiu Ismael Selemane, à agência Lusa.

As 18 pessoas infetadas residem no concelho vizinho de Alcácer do Sal. A delegada de saúde de Alcácer do Sal especifica que, deste total, 12 são funcionários no primeiro restaurante, dois no segundo e ainda quatro familiares”.

O primeiro restaurante a ser encerrado “tem 20 funcionários" e o segundo "conta com um total de 15 funcionários”, acrescenta Tamara Prokopenko, acrescentando “estamos tentar conter o surto o máximo possível”.

“Aumento exponencial da procura” na origem do surto

O presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Vítor Proença, considera que o surto na Comporta está relacionado com o aumento da procura das praias da zona.

“Este surto tem origem num aumento exponencial de procura que as praias da Comporta, desde Troia até à costa de Santo André [concelho de Santiago do Cacém], têm tido este verão e que teve reflexos nos estabelecimentos, nos restaurantes, na rua e tantas e tantas vezes as pessoas não respeitarem as regras básicas de disciplina”, afirma à agência Lusa.