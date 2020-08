Rússia tem força policial pronta a seguir para a Bielorrússia

A Rússia criou uma “força policial de reserva” que está em prontidão para ser enviada para a Bielorrússia, anunciou esta quinta-feira o Presidente Vladimir Putin.

Os agentes russos serão enviados para apoiar o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, se o regime não conseguir controlar a onda de manifestações pós-eleições.

“É claro que nós temos certas obrigações em relação à Bielorrússia e a questão que Lukashenko levantou é se nós podemos providenciar ajuda se for necessário”, afirmou Putin.

“Eu disse-lhe que a Rússia vai cumprir com as suas obrigações. Alexander Grigorivich [Lukashenko] pediu-me para criar uma força policial de reserva e eu fiz isso. Mas acordámos que só seria utilizada se a situação sair fora de controlo”, sublinhou.

As declarações desta quinta-feira são a indicação mais forte de que Moscovo está disponível a enviar forças para impedir a queda do aliado Lukashenko.

O Presidente bielorrusso, que está há 26 anos no poder, foi reeleito a 9 de agosto, com 80% dos votos. Os resultados são contestados pela oposição, que desde então tem organizado manifestações diárias nas ruas do país.

O anúncio de Putin já mereceu a reprovação da Polónia, que faz fronteira com a Bielorrússia e integra a NATO. O Governo de Varsóvia exige que Moscovo desista de uma intervenção no país de Lukashenko.