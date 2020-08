Regresso às aulas na Alemanha. Entre o contentamento e a preocupação

Antero Almeida tem dois filhos na escola, um de 14 e outro de 16 anos. Durante o pico da pandemia, a escola fechou. As aulas eram pela Internet. Depois, os filhos começaram a ter aulas presenciais na escola, semana sim, semana não. Mas a seguir vieram logo as férias. Portanto, o regresso às aulas, a tempo inteiro, é uma mudança agradável - apesar de estar tudo diferente.

Na Alemanha, as aulas já começaram nalguns estados federados, noutros ainda vão começar. Quem já voltou à escola está bastante contente com o regresso a uma certa normalidade. Antero Almeida, um português a viver em Kaiserslautern, no oeste da Alemanha, diz, pelo menos, que foi esse o caso dos seus filhos.

No início, as medidas estorvaram um pouco, diz Antero Almeida, embora os filhos se tenham habituado depressa: "Só nos primeiros dias é que se queixaram. Estorva, mas eles são fortes, jogam futebol, estão habituados a desafios. Quer dizer, também não têm outra solução."

Ainda assim, pais e professores na Alemanha também receiam que, com o regresso às aulas, se dê um passo atrás na contenção do novo coronavírus - principalmente, com muitos alunos a ter aulas em salas pequenas, onde é impossível manter o distanciamento físico. Afirmam ainda que é praticamente impossível controlar se todos os alunos estão a usar as máscaras correctamente. Ou que as turmas não se encontrem com outras, apesar de terem horários diferentes.

Segundo Ilka Hoffmann, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação e Ciência (GEW, na sigla em alemão), com o regresso às aulas, vieram à tona os vários problemas na escolas alemãs.

"Em muitos estados, houve muita coisa que foi decidida de cima, sem levar em consideração a realidade no terreno e dando poucos ouvidos a professores e sindicatos. Em algumas zonas, já se voltou a encerrar escolas por causa do coronavírus - em Berlim, na Renânia do Norte-Vestfália, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Abriram-se as escolas, mesmo sem distanciamento e sem que as salas sejam suficientemente arejadas."