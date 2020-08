Procuradoria-geral revela identidade do polícia que baleou Jacob Blake pelas costas

Este agente, que já foi membro da unidade de policiamento em bicicleta, é um veterano desta força policial e conta com sete anos de serviço.

O Departamento de Justiça de Wisconsin revelou que o agente envolvido no incidente que deixou o afro-americano paralisado da cintura para baixo é Rusten Sheskey.

Foi divulgada a identidade do polícia que baleou sete vezes Jacob Blake pelas costas, na cidade de Kenosha, nos Estados Unidos, no último domingo.

De acordo com a Procuradoria-Geral do Wisconsin, também foi encontrada uma faca no interior da viatura de Jacob Blake, de 29 anos.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação federal ao caso e enviou mais de 200 agentes do FBI e US Marshals para Kenosha.