OMS. Coreia do Norte ainda sem casos registados após fazer 2.700 testes

A Coreia do Norte continua sem detetar um único caso positivo de Covid-19, após testar mais de 2.700 pessoas, noticia, esta quinta-feira, a página eletrónica NK News, que cita o representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) no país.

Até 20 de agosto, a Coreia do Norte tinha feito testes PCR a 2.767 pessoas e todos deram negativo, disse o representante da OMS em Pyongyang, o filipino Edwin Salvador.

Sobre o desertor norte-coreano que regressou recentemente ao país desde a Coreia do Sul e que as autoridades identificaram como o primeiro caso suspeito de Covid-19 - as análises foram inconclusivas -, Salvador disse que Pyongyang não adiantou pormenores.