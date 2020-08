Espanha: Crianças com mais de seis anos vão usar máscara na escola

Veja também:

O Governo de Espanha anunciou, esta quinta-feira, que as crianças com mais de seis anos vão ter de usar máscara de proteção no regresso às aulas devido à pandemia de Covid-19.

O plano das autoridades espanholas foi revelado a poucos dias do início do novo ano letivo, com milhares de alunos a voltarem às aulas presenciais.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, garante que, se for necessário, as escolas poderão ser encerradas quando houver casos de Covid-19 em várias turmas, mas essa será a última opção.

“A situação será analisada caso a caso. Isto não é preto e branco”, declarou Salvador Illa, num conferência de imprensa conjunta com os ministros da Educação e da Política Territorial.

O plano para o regresso às aulas também recomenda a medição da temperatura aos alunos, diariamente, na escola ou em casa.

As crianças têm de manter uma distância física de 1,5 metros, lavar frequentemente as mãos (pelo menos cinco vezes por dia), as salas serão ventiladas e, sempre que possível, as aulas devem decorrer com janelas e portas abertas.

Se for registado algum caso positivo, todos os membros do grupo ficarão em quarentena.

“Temos trabalhado juntos respeitando as competências das comunidades autónomas, é assim que entendemos a governança”, disse a ministra da Educação.

Numa mensagem às famílias, Isabel Celaá avisou os pais que têm receio de levar os filhos à escola: "têm de regressar às aulas, é uma obrigação", declarou.



O ministro da Saúde salientou que é preciso proteger a população da Covid-19, mas "também o direito fundamental à educação".

Espanha tem vindo a registar um aumento de casos nas últimas semanas. O Ministério da Saúde espanhol indicou na quarta-feira que, sem se contabilizarem dados da comunidade valenciana, foram acrescentados mais 7.296 novos casos de covid-19, tendo 3.594 deles sido diagnosticados nas últimas 24 horas.

O total de casos confirmados em Espanha desde o início da pandemia de covid-19 é agora de 419.849 e o de óbitos de 28.971.