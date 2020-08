Promessa de Pote, adeus de Zivkovic e viagem de Taremi

O jornal "O Jogo" dá destaque, esta quinta-feira, aos movimentos do FC Porto no mercado de transferência. "Taremi viaja domingo para assinar", lê-se na manchete. Iraniano faz teste à Covid-19 na sexta, embarca a seguir e pode ser oficializado pelo FC Porto no início da semana.

Negócio com o Rio Ave deve fazer-se por menos de 5 milhões de euros, mas pode incluir jogadores. Zaidu, lateral-esquerdo do Santa Clara, também se decide nos próximos dias. "O Jogo" anota, ainda, em nota de rodapé, que Soares abre a porta à seleção portuguesa.

O "Record" revela que o Qatar FC está interessado em contratar Zé Luís. Os árabes pagam 2 milhões pelo empréstimo, com opção de compra de 8 milhões de euros. O FC Porto pagou cerca de 12 milhões, há um ano, ao Spartak Moscovo.

"A Bola" dá ênfase ao dossiê Marega. O maliano terá recusado renovar e entra no último ano de contrato. Avançado quer jogar em Inglaterra e está disposto a esperar para sair livre.

A manchete do diário, no entanto, é dedicada a uma despedida no Benfica: "Adeus sem glória, mas com (mais) 1,8 milhões de euros". Sérvio custou aos cofres da Luz mais de 16 milhões de euros. Ainda no jornal "A Bola", entrevista o Francisco Benitez. O candidato à presidência dos encarnados diz que "Vieira tem o seu lugar na história, mas a sua história acabou".

O "Record" informa que o presidente do Benfica está a acelerar o processo da contratação de Carlos Fernández ao Sevilha. Entretanto, a equipa prossegue a preparação da época. Bateu o Farense, por 5-1, com dois golos de Seferovic, um de Pizzi, um de Diogo Gonçalves e outro de Taarabt.

O diário da Cofina puxa entrevista a Pedro Gonçalves para manchete:"Sporting vai entrar sempre para ganhar". É a promessa de Pote, médio-ofensivo contratado ao Famalicão. Battaglia emprestado ao Alavés, com opção de compra de 5 milhões de euros.

"A Bola" anuncia interesse do Sporting em Callejón. O avançado terminou contrato com o Nápoles e tem interessados em Espanha. Leões quiseram saber condições para garantir o jogador. "O Jogo" anota que o avanço por Paulinho está dependente das vendas de Palhinha e Acuña.

A apresentação de Trincão como jogador do Barcelona também merece chamadas às primeiras páginas dos desportivos.