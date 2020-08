Não há clássicos nas primeiras três jornadas. Conheça as condicionantes do sorteio do campeonato

A I Liga não terá qualquer clássico nas primeiras três jornadas do campeonato, informou a Liga de Clubes em comunicado, com o esclarecimento de todas as condicionantes para o sorteio do calendário, que decorre na sexta-feira.

"As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com os cinco primeiros classificados da I Liga da época transacta (1ª,2ª e 3ª jornada)", pode ler-se.

O Benfica vai disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, assim como o Sporting, na Liga Europa. Nesse sentido, não poderá existir qualquer clássico nas três primeiras jornadas.

O Farense terá de disputar a primeira jornada do campeonato na qualidade de visitante, e a Belenenses SAD jogará a última jornada do campeonato também fora de portas.

A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira, como é hábito em Portugal e rivais locais não poderão jogar, na mesma jornada, simultaneamente em casa ou fora de portas, depois de um acordo com as forças de segurança: FC Porto e Boavista, Braga e Vitória de Guimarães, Marítimo e Nacional, Benfica e Sporting, Gil Vicente e Famalicão.



O sorteio tentará ainda, na medida do possível, evitar que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média, ou seja, FC Porto, Benfica, Sporting, Braga e Rio Ave.

O campeonato contará com três equipas insulares - Marítimo, Nacional e Santa Clara -, e o sorteio tentará também evitar, na medida do possível, duas deslocações consecutivas às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Na II Liga, a organização da prova esclarece que a segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira, e as duas equipas B em competição (FC Porto B e SL Benfica B) deverão jogar entre si na última jornada de cada volta.

Proteção para as equipas nas competições europeias

A Liga acautela também algumas medidas para proteger as equipas portuguesas que vão marcar presença nas provas europeias, ou seja, FC Porto na Liga dos Campeões, Benfica, pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, Braga, Liga Europa, Sporting e Rio Ave, pré-eliminatórias da Liga Europa.

O sorteio tentará, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições.



Nas jornadas 5,6,8,9,20,23,26,27,28,29,30 não poderá haver jogos entre equipas da Liga dos Campeões e Liga Europa e nas jornadas 27,28,29 uma equipa que defronte outra participante na Liga Europa, na jornada seguinte não poderá defrontar nenhuma das que participam na Liga dos Campeões.

O sorteio dos campeonatos profissionais - I e II Liga - terá lugar esta sexta-feira, 28 de agosto, pelas 19h00, no Kick-Off, na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia.