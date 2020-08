O Moreirense anunciou a contratação do defesa brasileiro Matheus Silva, proveniente do Bahia, do Brasil.

O central de 22 anos deu nas vistas na última época, quando esteve emprestado pelo clube brasileiro ao Farense, que subiu à I Liga, e onde apontou três golos em 19 jogos disputados.

Matheus Silva assina contrato de três épocas, válido até 2023, e vai competir por um lugar no eixo da defesa com Nahuel Ferraresi, Steven Vitória, Rosic e Reynaldo.