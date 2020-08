Decisão do TAD reconhece "quem cumpre as regras", diz Associação do Algarve

Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve (AFA), fica muito satisfeito com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que deu seguimento à deliberação da Liga Portugal e confirmou, assim, a presença do Portimonense no campeonato maior. O que leva à despromoção do Vitória de Setúbal para o terceiro escalão.

Em declarações a Bola Branca, o dirigente algarvio diz tratar-se de um "reconhecimento para quem cumpre as regras e obrigações" que o nosso futebol exige.

"Para nós, enquanto AFA, é uma alegria ver duas equipas no escalão máximo do futebol nacional. Não desejamos mal a ninguém, mas o futebol tem as suas regras e obrigações e quem as cumpre tem de ter o seu reconhecimento e recompensa. É preciso reconhecer o trabalho que a Portimonense SAD tem feito. Para nós, enquanto AFA, ter de volta o Farense, juntamente com o Portimonense, é gratificante. Esperamos que venham para ficar, no caso do Farense, e que o Portimonense continue", adianta.

32 anos depois, algarvios de Faro e Portimão encontram-se no campeonato maior

A última vez que Farense e Portimonense estiveram juntos na divisão principal foi há 32 anos, na época de 1988/1989. Reinaldo Teixeira compreende que o Vitória de Setúbal possa recorrer da decisão do TAD, mas confia que a formação do 'barlavento' vai mesmo competir na Primeira Liga de 2020/21.

"Se os clubes entenderem recorrer, estão no seu direito. Mas, neste caso, teremos o sorteio esta sexta-feira e tudo indica que o Portimonense é para ficar", acredita.