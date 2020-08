O Atlas, clube mexicano, confirmou a transferência de Alejandro Gómez para o Boavista, por empréstimo de uma época com opção de compra.

O defesa de 18 anos foi formado no Atlas e estreou-se na equipa principal em 2019.

Gómez fez parte da equipa que ficou em segundo lugar no campeonato do mundo de sub-17, no ano passado.