Paris Saint-Germain confirma saída de Thiago Silva

O Paris Saint-Germain anunciou, em comunicado, a saída a custo-zero do brasileiro Thiago Silva, que termina contrato.

O clube despediu-se do defesa e capitão de equipa, que estava desde 2012 no emblema parisiense. Thiago Silva deixa o clube depois de terminada a época, com a final da Liga dos Campeões perdida contra o Bayern de Munique.

Com 35 anos, Thiago Silva estará muito perto de assinar contrato com o Chelsea, segundo a imprensa internacional.

Para além do PSG, Thiago Silva representou também o AC Milan, Fluminense, Dínamo de Moscovo e FC Porto, onde passou apenas pela equipa B.