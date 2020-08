Ollie Watkins, avançado do Brentford, eleito melhor jogador do Championship

Ollie Watkins recebeu, esta quinta-feira, a distinção de melhor jogador do Championship 2019/20, o segundo escalão do futebol inglês. O ponta de lança, de 24 anos, foi um dos melhores marcadores do campeonato, com 26 golos, a par de Mitrovic, do Fulham.

Watkins cumpriu a terceira época no Brentford, depois de ter representado Exeter City e Weston Super Mare, e já contabiliza 49 golos pelo clube que falhou o acesso à Premier League na final do "play-off". O Brentford foi derrotado pelo Fulham, que está de regresso ao escalão principal.

Precisamente o Fulham, o Aston Villa e o West Bromwich Albion estão interessados, de acordo com a imprensa inglesa, na contratação de Ollie Watkins. O Brentford já fixou o preço do ponta de lança em 25 milhões de libras, cerca de 28 milhões de euros ao câmbio do dia.

A English Football League, responsável pela organização dos três escalões imediatamente abaixo da Premier League, elegeu Ivan Toney, ponta de lança do Peterborough United, como melhor jogador da League One. O ponta de lança inglês, de 24 anos, foi o melhor marcador do campeonato, com 24 golos.

O irlandês Eoin Doyle foi eleito o melhor jogador da época na League Two. Com 23 golos, o ponta de lança emprestado pelo Bolton ao Swindon Town, foi o melhor marcador do campeonato e decisivo para o título do Swindon.