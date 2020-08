Granada com um caso positivo de Covid-19

O Granada, da I liga espanhola, confirmou, esta quinta-feira, um caso positivo de Covid-19 no plantel. Trata-se de Jorge Molina, reforço contratado ao Getafe, esta temporada.

O jogador, de 38 anos, está assintomático e, de acordo com as normas da autoridade de saúde e da Liga, está em isolamento e a ser acompanhado pelo departamento médico do clube.

Rui Silva e Domingos Duarte, jogadores chamados à seleção nacional por Fernando Santos, fazem parte do plantel do Granada, que na época passada contou, ainda, com outros dois portugueses: João Costa e Gil Dias.