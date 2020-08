Bayern fecha a porta a Messi. "Não podemos pagar"

O Bayern de Munique não vai estar na luta pela contratação de Lionel Messi, que deverá estar mesmo na porta de saída do Barcelona.

A garantia foi dada pelo diretor-executivo do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, que explica que as condições financeiras que a contratação implicariam afastam um possível negócio.

"Não podemos pagar a um jogador deste porte. Não está ligado à nossa política ou filosofia. Para ser sincero, até me entristece imaginar que o Messi possa deixar o Barcelona ", disse, à "Tuttosport".

Messi quer deixar o Barcelona, por não acreditar no projeto desportivo para as próximas épocas, as últimas do astro argentino ao mais alto nível. O jogador terá uma cláusula que lhe permite rescindir contrato.

O Manchester City tem sido o clube mais associado a Messi, assim como Inter de Milão e Paris Saint-Germain.