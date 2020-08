Calçado. Quebras de 20% levam setor em busca de “estratégias inovadoras”

O consumo mundial de calçado registou quebras na ordem dos 22,5%, segundo as previsões, que apontam para um valor ainda maior dentro do mercado europeu.

“As previsões que tínhamos no início do ano, de que 2020 seria um ano de afirmação do calçado português nos mercados internacionais, efetivamente não vai ocorrer”, afirma Paulo Gonçalves, porta-voz da Associação Portuguesa de Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS).

“Temos neste momento a lamentar uma queda nas exportações muito próxima dos 20% no primeiro semestre deste ano”, acrescenta em declarações à Renascença.

A pandemia pôs um travão nas expetativas de um setor que estava em franco crescimento, duplicando as exportações para fora da Europa e integrando a lista dos 20 maiores produtores mundiais.

China, Estados Unidos ou Japão eram os mercados onde Portugal queria reforçar a sua presença. “Estávamos a fazer um esforço muito significativo para aprofundar a presença do calçado português em mercados extracomunitários. As exportações de calçado português para fora da Europa duplicaram na última década e esta situação atípica que vivemos, de facto, condicionou a nossa estratégia”.

“É muito mais difícil hoje podermos abordar mercados como os EUA, o Japão ou a China, onde Portugal estava a registar crescimentos muito significativos das suas exportações. Temos de encontrar mercados alternativos e também estratégias de aprofundamento e de abordagem a esses mercados que sejam mais criativas, mais inovadoras, que permitam que o calçado português não perca esta dinâmica de crescimento e de afirmação internacional”, acrescenta o representante do setor.