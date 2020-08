José Sousa. "Benfica está a gerar preocupação nos rivais"

O regresso de Jorge Jesus ao Estádio da Luz e a forte aposta do Benfica no reforço da equipa, na opinião de José Sousa, antigo jogador dos encarnados, está a mexer com os habituais rivais FC Porto e Sporting.



A Bola Branca, o antigo lateral-direito acrescenta que esta movimentação "claro que gera preocupação" e acentua esta ideia "pincipalmente" nos dragões que desenvolvem contactos para renovarem com as suas principais figuras, como Marega, Otávio, Sérgio Oliveira e Alex Telles.

O antigo defesa destaca neste início de pré-temporada os bons resultados alcançados, com acerto na finalização e no setor mais recuado. Mas debruça-se sobre o lado direito onde Tomás Tavares parece ser carta fora do baralho e André Almeida poder sair em vantagem com o reforço Gilberto.

"Acho que o André vai partir à frente, agora temos que perceber o que Jesus pretende para ter contratado Gilberto. Jorge Jesus gosta de laterais de elevada estatura e que joguem bem de cabeça e o André é assim e tem isso a seu favor. É uma incerteza, e o Gilberto de certeza que não foi contratado para ver o jogo do banco", considera o antigo defesa dos encarnados.